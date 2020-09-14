Минкультуры вернет «Ленфильму» «золотую коллекцию» через суд

10 сентября Прокуратура Московской области и Министерство культуры подали в Арбитражный суд Московской области иск к ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и ООО «Твин СП». Об этом сообщает РБК. Прокуратура просит суд признать недействительными договоры, заключенные ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и Госфильмофондом России с ООО «Твин СП». Эта компания в 2009 году получила исключительную лицензию на право распоряжаться до 2024 года «золотой коллекцией» киностудии.

В «золотую коллекцию» входят картины, снятые на «Ленфильме» до 1992 года, многие из которых признаны классикой советского кино. В частности, это ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА, СТАРИК ХОТТАБЫЧ, ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС, ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. Ежегодные доходы от реализации телевизионных прав на эти фильмы могут составлять 120 млн руб., сообщают источники РБК. По нынешнему договору, Госфильмофонд получает 65% от реализованных «Твин СП» прав на библиотеку.

В сентябре 2019 года председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук просил президента Владимира Путина помочь с погашением долга студии банку ВТБ в размере 1,5 млрд руб., взятых в кредит в 2013 году. У киностудии нет полных прав на «золотую коллекцию», а господдержка осуществляется на порядок меньше прописанной в концепции развития киностудии. На прошлой неделе был назначен новый руководитель «Ленфильма» — занимавшую с февраля этого года должность врио гендиректора Инессу Юрченко сменил Федор Щербаков.



Ранее «Союзмультфильму» были возвращены права на «золотую коллекцию», которые Госфильмофонд в свое время также передал «Твин СП».

14.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: РБК