Дебютантам, аниматорам и кинодокументалистам предложат 100% господдержки

Минкультуры предложило законодательно закрепить возможность стопроцентной финансовой поддержки для кинодебютов, анимации и документалистики. Об этом сообщает «Интерфакс». Речь идет о финансировании как производства, так и проката подобных проектов. Ведомство уже подготовило поправки в закон о господдержке российского кино. Ознакомиться с ними можно на портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправки разработали по поручению Владимира Путина, который вышел с инициативой о полном госфинансировании кинодебютов, документальных и научно-популярных фильмов, а также уникальной авторской анимации независимо от их метража после встречи с сотрудниками, студентами и выпускниками ВГИКа. Поправки в закон затронут проекты режиссеров-выпускников профильных вузов, которые делаются в течение пяти лет после получения дипломов, а также уникальных авторских мультфильмов, уточняет «Интерфакс».

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14.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс