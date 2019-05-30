Минкультуры назвало проекты, не прошедшие отбор для получения господдержки

В период с 1 по 25 апреля Департамент кинематографии проводил сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на производство игровых национальных фильмов в 2019 году. Ведомство получило 202 заявки. Из них 124 проекта игровых авторских и экспериментальных фильмов, в том числе социально-значимых, и 78 проектов игровых фильмов для детей.

Однако далеко не все поданные проекты смогли пройти на следующий этап отбора министерства. 51 заявка была отклонена как не соответствующая критериям отбора первого этапа (комплектность, правильность оформления и т.д.). Минкультуры опубликовало названия этих проектов и подававших их организаций.

Проекты авторских и экспериментальных фильмов, в том числе социально-значимых:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта 1 ООО УК Новая Орда НЕМАЯ КУКУШКА 2 ООО Пролайн-медиа ПОЛЕТ 3 ООО «Магнум-фильм» ДЕД 4 ООО «ФОРМАТ МАКСИМУМ» ДОЧКА НАПРОКАТ 5 ООО «Ирбис-Фильм» НЕЖИЛЕЦ 6 ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 7 ООО «Лига-фильм» ГРУППА КРОВИ 8 ООО «Студия «Автор» КРЫЛАТЫЕ КОШКИ 9 ООО «Чистое искусство» ОТДЕЛ ПРОДАЖ 10 ООО «АРТ-ИСТ МЕДИА» ЯХИЙТА 11 ООО «Альфа -Студия фильм» КУДА ЛЕТЯТ АЛЬБАТРОСЫ 12 ООО «Аврора Трейд» ПОЕДИНОК 13 ООО «НАУТИЛУС МЕДИА» МАТЬ РОДИНА 14 ООО «Питчерс» ДОМ КУКУШКИ 15 ОЧУ ДО −«Киношкола «Лестница» УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ 16 ООО «Группа компаний «Юрфининвест» РЫБА ВНУТРИ 17 АО «ВБД Груп» ОТЕЛЬ БЕЛГРАД 18 ООО «Фокс ин бокс» НЕЗАТЕЙЛИВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ ЛЕГКОМЫСЛЕННОЙ БРЮНЕТКИ 19 ООО «Адрес Фильм» РУССКИЕ ПЕЧИ 20 ООО «Телесто-фильм» БЕЛОЙ ДОРОГИ! 21 ООО «Колесо судьбы» ТРОН БОГОВ 22 ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» ДИАЛОГИ С ЖУРАВЛЕМ 23 ООО «Варвар Студио» УЛИЦЫ ГЕРОЕВ 24 ООО «Киностудия Лидия» ПАРОЛЬ ДЛЯ СВЯЗИ 25 ООО Кинокомпания «САГа» ДЖЕТЛАГ 26 ООО «Кинокомпания Белая Стрела Пикчерс студия» ОТРЯД 27 ООО «ЭМАЙ Энтертейнмент» БУЛЬТЕРЬЕР 28 ООО «ЭМАЙ Энтертейнмент» #МЕЖДУНАМИ 29 ООО «ГРАМАНИ ФИЛЬМ» Я – ЛЮБОВЬ

Проекты фильмов для детей:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта 1 ООО Кинокомпания «Киммерия» ФЕОДОССИЙСКАЯ СКАЗКА 2 ООО «ПЕНДУЛУМ» ПАДЕЖИ 3 ООО «Триикс Медиа» МЯТНЫЙ ПРЯНИК 4 ООО «Фокус плюс Синема» РЫЦАРЬ СТРАНЫ ДРАКОНОВ 5 ООО МИП «ПЦ «СПбГИКиТ-Дебют» СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 6 ООО «КиноПроГрупп» НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА 7 ООО «Картина мира» НОВЫЙ ПАПА, НОВАЯ МАМА 8 ООО «ИЮЛЬ» СЕМЬЯ НАПРОКАТ 9 ООО «РЕНОВАЦИО» НАШ ГУЛЛИВЕР 10 ООО «Ливандия Энтертейнмент» НИНА ИЗ БУДУЩЕГО 11 ООО «Продюсерская компания «Уральские пельмени» СНЕГУРОЧКА И СНЕЖОК 12 ООО «СОК» ДЖИНА 13 ООО «КИНОКЛАСТЕР» ВЫШЕ РАДУГИ 14 ООО «Кинокомпания Студия IV» КАК НАЙТИ ВИФЛЕЕМ 15 ООО «КИНОКОМПАНИЯ «ЗАДОРНОЕ КИНО» ОГЭ 16 ООО 12Кадр ВАЛЬКИРИЯ 17 ООО «Три А» НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 18 ООО Кинокомпания «ВВЕРХ» ИГРЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ 19 ООО «Кайрос Фильм» ЧАСОДЕИ. ЧАСТЬ 1 20 ООО «ЧБк фильм» В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 22 ООО «Мустанг Филм» ЗАМОРЫШ

На втором этапе отбора члены Экспертных советов по игровому кино формируют список организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий. Этот список будет опубликован позже. Обеспечение заявки по проектам, не прошедшим во второй этап, возвращается в течение 20 календарных дней после подведения итогов первого этапа.

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30.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ