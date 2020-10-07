Минкультуры назвало победителей питчингов анимационных проектов

Министерство культуры определилось с анимационными проектами, которые могут получить государственное финансирование на производство. Экспертным советом по анимационному кино приняты решения рекомендовать к финансированию 69 мультфильмов и еще 8 проектов отправить в резерв.

Экспертный совет по анимационному кино принял рекомендовал Департаменту кинематографии включить в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2020 году следующие анимационные проекты:

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» «Лекс и Плу. Космические таксисты» 2 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» «Отель «Кудрявый Хвост» 3 ООО «Анимационная студия Пилот

Александра Татарского» «Поросенок» 4 ООО «Анимационная студия Пилот Александра Татарского» «Гора самоцветов» 5 ООО Студия «ШАР» «Поводырь» 6 ООО Студия «ШАР» «Капустное чудо» 7 ООО «Студия «А-фильм» «Воробей Чирк» 8 ООО «Студия «Урал - Синема» «Стрела» 9 АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» «Братья Гавв – 2» 10 АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» «Внутренний мир – 4» 11 ООО «Арт Анимейшен Студио» «Лесные истории» 12 ООО «Балтийское телевидение» «Крещение в Плахино» 13 ООО «Гамма-фильм» «Блокадные судьбы – 3» 14 ООО «РосТелеКино» «Мир пермского периода или приключения Маруси и Платона» 15 ООО «Студия «Пчела» «Дикие соседи» 16 ООО «Студия «Пчела» «Бабочка» 17 ООО «Студия «Пчела» «Медведь хочет спать» 18 ООО «Студия анимационного кино «Мельница» «Лунтик и его друзья» 19 ООО «Студия анимационного кино «Мельница» «Барбоскины» 20 ООО Кинокомпания «СНЕГА» «Во льдах» 21 ООО «Кинокомпания «СТВ» «Царевны» 22 ООО «Студия Продюсерского кино» «Привет, сосед!» 23 АО «Свердловская киностудия» «Друг для пираньи» 24 АО «Аэроплан» «Мультипелки выпуск № 4» 25 АО «Аэроплан» «Фиксики – 4» 26 ООО «Фонд Девелопмент Рики» «Бодо Бородо – 2» 27 ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург» «Домовые» 28 АО «Детский канал» «Спроси у Томы» 29 ООО «Фонд Девелопмент Рики» «Клуб «Вопросики» 30 ООО «Фонд Девелопмент Рики» «Суперзвери» 31 ООО «КиноАтис» «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 32 ООО «29 февраля» «Жагар Мэшэд хан» 33 ООО «Мульт в кино» «Мульт в кино» 34 ООО «Киностудия «Рифей» «Слезы риса» 35 ООО «АДВ Кино» «Жемчуг» 36 ООО «Кинокомпания Стелла» «Приключения Маши

и Гоши 13, 14» 37 ООО «ДокСтори Продакшн» «Сказки из лукошка» 38 ООО «ВГИК-Дебют» «Малыши-карандаши» 39 ООО «ВГИК-Дебют» «Город машинок» 40 ООО «Союзмультфильм» «Тайны Медовой долины» 41 ООО «Союзмультфильм» «Оранжевая корова» 42 ООО «Союзмультфильм» «Приключения Пети

и Волка» 43 ООО «Союзмультфильм» «Енотики» 44 ООО «Союзмультфильм» «Зебра в клеточку» 45 ООО «Союзмультфильм» «Простоквашино» 46 ООО «Союзмультфильм» «Пластилинки» 47 ООО «Союзмультфильм» «Котенок по имени Гав» 48 ООО «Союзмультфильм» «Ну, погоди!» 49 ООО «Союзмультфильм» «Веселая карусель № 52» 50 ООО «Союзмультфильм» «Школа елок» 51 ООО «Союзмультфильм» «Кстати, о птичках» 52 ООО «Союзмультфильм» «Умка и его друзья» 53 ООО «Студия М.И.Р.» «Ограбление по-зверски» 54 ООО «Студия М.И.Р.» «Детский альбом. XXI век» 55 ООО «Студия ГРИНСИТИ» «Кошка-Машка» 56 ООО «Фома Кино» «Ангелы маленькой принцессы» 57 ООО «Кинофест» «Мужицкое золото» 58 ООО «Студия «Мастер-Фильм» «Ладушки 4.0» 59 ООО «Кинокомпания «МАСТЕР-ФИЛЬМ» «Машинки трех котят» 60 ООО Кинокомпания «АНИМОС» «Цып-Цып» 61 ООО «ЮПИТЕР-XXI» «Мульт-Ап – 4» 62 ООО «Анимационная студия «Фродо» «Дождь» 63 ООО «Анимационная студия «Фродо» «Каркарка» 64 ООО «Студия «ПРОсвет-Медиа» «Пословицы

и поговорки – 4» 65 ООО «Студия Продюсерского Кино» «Хождение за три моря. Все дороги ведут в Рим» 66 ООО «Студия Продюсерского Кино» «Команда Любопытных» 67 ООО «Монсики» «Монсики» 68 ООО «Анимационная студия «Сказка» «Маленькие лесные

истории – 2» 69 ООО «Анимационная студия «Сказка» «Ребенок дождя»

Кроме того, Экспертный совет рекомендовал Департаменту кинематографии включить в резерв получателей субсидий в 2020 году следующие проекты анимационных фильмов:

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Студия АСДС» «Эй!» 2 АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» «Внутренний мир – 5» 3 ООО «Студия «Пчела» «Папа-тучка, мама-солнце» 4 ООО «Студия «Пчела» «Подсолнух» 5 АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ» «Волшебная кухня» 6 АО «ЦТВ» «Лео и Тиг» 7 ООО «Студия авторского кино» «Старый дед и внучек» 8 ООО «Меркатор Анимэйшн» «Супер Ралли. Звездные гонки»

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07.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ