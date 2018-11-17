Министерство культуры РФ планирует поддержать миноритарные копродукции

На круглом столе «Российское кино в глобальном мире. Проблемы и вопросы международного сотрудничества», прошедшем 17 ноября в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, было анонсировано, что Департамент по кинематографии Министерства культуры РФ прорабатывает возможность поддержки на конкурсной основе проектов совместного производства с другими странами, на которых российская сторона выступает в качестве миноритарного сопродюсера. До настоящего момента подобные фильмы государственной поддержки не получали. Все копродукции, которые поддерживались бюджетными средствами, были мажоритарными или миноритарными, но с обязательным российским авторским составом.

На мероприятии, по сути, состоялась рабочая встреча главы Департамента Ольги Любимовой с российскими продюсерами, регулярно практикующими совместное производство, – Натальей Дрозд, Артемом Васильевым, Кирой Саксаганской, Жанной Тедеевой, Юлией Мишкенене, Екатериной Филипповой, Сабиной Еремеевой. Цель встречи – разобраться в основных положениях, которые нужно учитывать при проведении соответствующего конкурса. Сколько денег выделять на проект, когда проводить конкурс, какой должна быть экспертиза проектов.

Все участники круглого стола позитивно восприняли новость, назвав ее революционной. Подобная поддержка должна позитивно сказаться на культурном имидже России. К тому же она будет обладать максимальным КПД – при небольших вложениях получится принять участие в значительном числе интернациональных проектов и увеличить шансы на фестивальные успехи России. Важно, правда, качество экспертизы во время отбора проектов – к этой работе необходимо привлечь тех специалистов, кто «в рынке и понимает, какие темы востребованы» – таковыми являются в том числе и отборщики международных фестивалей.

Продюсеры сошлись во мнении, что при выделении средств нужно ориентироваться на аналогичную зарубежную практику – в Восточной Европе в среднем на проект с миноритарным участием страны обычно выделяют порядка 100–150 тысяч евро. В Польше, Германии и Франции можно получить и больше. Однако согласно договору о российском сотрудничестве с той же Францией, миноритарное участие в копродукции не должно составлять менее 30% от бюджета фильма. Таким образом, взаимодействие с этой страной становится затруднительным, если соответствующий договор не будет пересмотрен, но пересмотр этого договора не входит в компетенцию Министерства культуры.

В качестве сроков проведения конкурса обсуждался сентябрь следующего года. Поскольку, по словам Ольги Любимовой, Департамент не намерен определять конкретную сумму, которую будет распределять на миноритарные копродукции («количество поддержанных проектов будет зависеть от их качества»), то ей виделось закономерным проводить конкурс уже после всех других питчингов, в том числе и после конкурса неигрового кино. Однако продюсеры возразили, что такие сроки могут автоматически перенести съемки проекта на следующий год. Ведомство пообещало подумать над этим вопросом. Дополнительным препятствием продюсерам видится невозможность компенсации уже понесенных затрат на производство.

По итогам этого предварительного обсуждения будет сформирована рабочая группа, которая в скором времени соберется в Департаменте по кинематографии для последующей проработки данной инициативы, после чего Министерство сделает официальное заявление о проведении конкурса.

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17.11.2018 Автор: Мария Вогт