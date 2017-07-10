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Минздрав выступил против алкоголя в кино на ТВ

Инициатива ограничивает скрытую рекламу спиртных напитков

Министерство здравоохранения РФ настаивает на ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию газеты «Известия». Министерство предлагает убрать из эфира и кинопроектов «упоминание о качестве продукта, который используют герои фильмов или программ» и запретить и показ товаров, которые явно ассоциируются со спиртным, но им не являются (так называемые имитационные товары).

Документ появился еще в начале года и до сих пор согласовывается с различными ведомствами. Однако уже сейчас инициатива вызвала критику со стороны представителей киносообщества. Так режиссер Владимир Бортко обратил внимание, что, в случае принятия такого закона, не удастся, например, объяснить зрителю, что условный герой намеренно купил девушке шампанское. Реализовать художественный замысел автора таким образом не получится. Не очень понятно и каким образом новый закон скажется на картинах, снятых ранее. 

В случае принятия инициативы Минздрава следить за соблюдением ее положений в кинематографе будет Минкультуры. 

10.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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