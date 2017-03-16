Госдуме рекомендовано принять закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов рекомендован к принятию в первом чтении. Такое решение вынес Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на своем заседании в среду, 15 марта. Однако дата рассмотрения этого законопроекта в Госдуме пока не определена, сообщает РБК.

Законодательная инициатива получила одобрение правительства России еще в феврале. Подразумевается, что после прохождения всех чтений существующий закон будет дополнен специальным термином «производный сайт в сети интернет», или «зеркало». Это позволит судам блокировать такие сайты без проведения отдельного заседания, лишь по официальному запросу от правообладателя или Роскомнадзора. Интернет-провайдеров, не исполняющих предписанную блокировку, ждет штраф до 100 тыс. руб., соответствующий закон позже подписал президент России Владимир Путин.

Законопроект может чатсично решить проблему свободного доступа к пиратскому контенту в Интернете, так как «зеркала» заблокированных сайтов и переадресация на них действительно появляются очень быстро. Замминистр связи и массовых коммуникаций Алексей Волин уверен, что после принятия законопроекта на основании судебного приказа Московского городского суда «зеркала» можно будет заблокировать в течение 5–7 часов с момента обращения правообладателя. «Для такой оперативной работы при министерстве планируется создать специальную комиссию, которая будет выносить соответствующие заключения, – приводят слова чиновника в РБК. — Удаляя «зеркала», мы, можно сказать, отрубаем головы гидры».

По итогам прошлого года в реестре оказались 87 тыс. страниц, доменных имен и IP-адресов, сообщал ранее Роскомнадзор.

16.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК