«Серебряные коньки» откроют Московский кинофестиваль 2020 года

Организаторы Московского международного кинофестиваля провели встречу с журналистами, рассказав о том, что ждет гостей и участников смотра в этом году. Программный директор Кирилл Разлогов заявил, что основные изменения и трудности, касаются формальностей, которые связаны с соблюдением всех правил проведения мероприятия в эпоху коронавируса. Он сказал, что в этом году обязательна будет рассадка через два места и исключен сбор гостей в фойе. А значит, на фильмах будет меньше зрителей. Фестиваль перейдет на полную онлайн-продажу билетов на сеансы. Кроме того, есть трудности и с приездом зарубежных гостей. Скорее всего, они будут принимать участие в работе смотра виртуально.

Как бы там ни было, Разлогов уверен, что, несмотря на трудности, проведение фестиваля даже в таких условиях необходимо. Зрители хотят смотреть кино на большом экране, а кинематографисты − показывать его в залах. Для ММКФ отобрано более 180 проектов, но в этом году по понятным причинам отечественных фильмов будет ощутимо больше. Это касается и конкурса, и авторских спецпрограмм, которые все равно сохраняются в полном объеме. Кроме программы сериалов, которую решено пока отложить.

Кинокритик Андрей Плахов отметил, что в этом году его авторская программа получила название «Эйфория одержимости». В ней заявлены картины из Кореи, Португалии, Франции, Италии, Испании и Германии. Там же будет представлен фильм чилийского писателя и режиссера Алехандро Тодоровского ПСИХОМАГИЯ: ИСКУССТВО ИСЦЕЛЕНИЯ. Петр Шепотинник рассказал о фильмах программы «Восемь с половиной». Там заявлены, например, ленты МАЛЬМКРОГ Кристи Пуйо, ТЕЛО ХРИСТОВО Яна Комаса, ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ‎Адильхана Ержанова и многие другие. В программу «Мастера» по традиции войдут отреставрированные и восстановленные ленты классиков.

В основном конкурсе будут участвовать: азербайджанская картина ДОЧЬ РЫБАКА Исмаила Сафарали, израильская лента КАК СЫР В МАСЛЕ Гура Бентвича, проект ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ румынского режиссера Мариана Кришана, картина Ким Ки Дука РАСТВОРЯТЬСЯ (снята в Казахстане на русском языке) и российская картина ГИПНОЗ Валерия Тодоровского. Остальные участники основного кункурса будут объявлены позже, среди них пообещали еще несколько картин из России.

Фестиваль пройдет в столице на площадках киноцентра «Октябрь» и в бывшем кинотеатре «Пушкинский». В последнем пройдут открытие и закрытие смотра. Фильмом открытия ММКФ-2020 станет лента дебютная работа Михаила Локшина СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Фильм закрытия представят позже.

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Москвы и департамента культуры города Москвы.

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28.08.2020 Автор: Артур Чачелов