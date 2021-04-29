43-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ

Приз зрительских симпатий отошел греческому фильму «Человек божий» сербского режиссера Елены Попович. В картине сыграли Александр Петров и Микки Рурк.
Полный список лауреатов:
Что касается статистики, в этом году на сеансах было 32 тысячи человек, в 2020-м — 27 тысяч. Также 43-й ММКФ посетило в три раза больше иностранных гостей из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других: суммарно из-за рубежа приехал 81 кинематографист.
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29.04.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: ММКФ
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