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43-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ

Лучшим фильмом фестиваля стала румынская «Засранка» Андрея Хуцуляка

Приз зрительских симпатий отошел греческому фильму «Человек божий» сербского режиссера Елены Попович. В картине сыграли Александр Петров и Микки Рурк.

Полный список лауреатов:

  • Главный приз «Золотой Георгий»: «#засранка»
  • Специальный приз жюри «Серебряный Георгий»: «Кровопийцы»
  • «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу: Алексей Федорченко («Последняя „Милая Болгария“»)
  • «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение мужской роли: Сохейл Ганадан («Сын»)
  • «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение женской роли: Андрея Грэмоштяну («#засранка»)
  • «Серебряный Георгий» за лучший фильм документального конкурса: «Сабайя»
  • Приз за лучший короткометражный фильм: «Коллеги»
  • Приз зрительских симпатий: «Человек божий»
  • Награда Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ): «Равнодушные»
  • Приз жюри NETPAC: «Мой дом Мосул», Ирак, режиссер Адалет Гармиани.
  • Приз жюри российской кинокритики: «Чрево моря»
  • Диплом жюри российской кинокритики: «#засранка»
  • Призы Гильдии неигрового кино и телевидения: «Амурская Голгофа», «Сабайя»
  • Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд»: «Сын»
  • Диплом Федерации киноклубов России: «Последняя “Милая Болгария”»
  • Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» за лучший фильм Российской программы: «Конец фильма»
  • Приз за вклад в мировой кинематограф: Валентин Гафт

Что касается статистики, в этом году на сеансах было 32 тысячи человек, в 2020-м — 27 тысяч. Также 43-й ММКФ посетило в три раза больше иностранных гостей из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других: суммарно из-за рубежа приехал 81 кинематографист.

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29.04.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: ММКФ

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