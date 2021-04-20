Открыт прием заявок на участие в IV «Национальной молодежной кинопремии»

20 апреля стартовал прием заявок на соискание IV «Национальной молодежной кинопремии». Подать свой игровой, документальный или анимационный фильм могут режиссеры и кинематографисты из России в возрасте от 18 до 35 лет.

«Национальная молодежная кинопремия» ежегодно проводится Роскультцентром при содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2021 г. заявки на соискание принимаются в номинациях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшее социальное кино». Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одной конкурсной работы.

Для участия необходимо:

Зарегистрироваться на портале АИС «Молодежь России». После регистрации выбрать в разделе «мероприятия» «Национальную молодежную кинопремию». Отправить заявку в выбранной номинации и загрузить полную версию своей работы в требуемом формате в личный кабинет участника.

«Постоянное совершенствование механизмов поддержки и продвижения молодых талантливых специалистов необходимо для успешного развития креативного сектора, в том числе и киноиндустрии. Проводя «Национальную молодежную кинопремию», мы стремимся с каждым годом привнести в нее новое и создать возможности для начинающих кинематографистов. Содействие партнеров поможет лауреатам кинопремии расширить свою аудиторию в нашей стране и за ее пределами, а также повысить профессиональные навыки. Рынок кино, как и творческая среда в целом, постоянно меняется, и запросы к специалистам неизменно растут, поэтому участие в кинопремии поможет победителям оставаться конкурентоспособными благодаря экспертной поддержке ведущих профессионалов индустрии», – говорит директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

Срок подачи заявок – до 13 августа текущего года включительно. Экспертный совет кинопремии определит шорт-лист, в который войдут по 3 фильма в каждой номинации. Советом жюри под председательством российского продюсера кино и телевидения, сооснователя кинотелевизионной студии «Главкино» Ильи Бачурина будут выбраны лауреаты. Их имена станут известны на церемонии награждения, которая состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.

В состав совета жюри IV «Национальной молодежной кинопремии» также вошли:

исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин,

исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова,

генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков,

руководитель проекта One Side Media Артур Михеев,

директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев,

основатель и генеральный продюсер компании «Коннект фильм» Дмитрий Белосохов,

член правления Ассоциация продюсеров кино и телевидения, вице-президент по развитию медиабизнеса МТС Игорь Мишин,

член правления Ассоциация продюсеров кино и телевидения, основатель и генеральный продюсер компании Star Media Владислав Ряшин,

президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова.

Авторы лучших работ в номинациях «Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучшее социальное кино» будут приглашены к участию в международных кинофестивалях партнером АНО «Центр кинофестивалей и международных программ». Фильмы-победители в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший фильм, снятый на смартфон» будут показаны в 1000 городах в рамках «Всемирного фестиваля уличного кино» с охватом в 500000 зрителей в 2022 году. Лауреат в номинации «Лучший фильм, снятый на смартфон» получит возможность обучения в One Side Media. Победитель в номинации «Лучший анимационный фильм» сможет представить свой фильм гостям профильной смены лагеря «Артек» в ходе программы показов анимационного кино. Помимо этого, его картина будет интегрирована в работу «Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет».

Три победителя также смогут пройти программу «Режиссура и filmmaking» в Первой онлайн-киношколе. Кроме того, картины всех лауреатов будут размещены в разделе «Кино» на ресурсах АНО «Русские сезоны» с английскими субтитрами.

Официальные партнеры Национальной молодежной кинопремии: Молодежный центр Союза кинематографистов России, TVBrics, компания «Коннект фильм», Всемирный фестиваль уличного кино, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация анимационного кино России, One Side Media, АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», АНО «Русские сезоны», Первая онлайн-киношкола.

20.04.2021 Автор: БК