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Sony перенесла релиз фильма «Морбиус»

Лента не выйдет в марте

Еще один крупный студийный голливудский релиз покинул свою весеннюю дату. Фантастический экшн с Джаредом Лето МОРБИУС не выйдет на уикенде 18 марта. Sony и Marvel перенесли проект на 8 октября 2021 года. Причиной переноса стала неясная ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции из-за которой американский и европейские кинопрокаты фактически не функционируют.

Перенос касается американского графика релизов, но нет сомнений в том, что и мировой старт картины в кинотеатрах будет отложен до осени. Российское подразделение Sony пока не подтвердило ни уход фильма с марта, ни его переход на осенние даты. По всей видимости, это произойдет в ближайшее время. В SPPR также отчего-то пока официально не подтверждают переносы проектов ОХОТНИК НА МОНСТРОВ с 14 на 28 января и ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИЕ с марта на лето. Официально в России они до сих пор на своих старых датах.   

Ранее дату 18 марта в США покинул еще один крупный студийный проект − мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС 2. Universal перенесла его выпуск на 17 сентября. Российский Universal также пока не подтвердил ни перенос, ни новую дату. 

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12.01.2021 Автор: Артур Чачелов

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