Российские кинотеатры нарастили доходы от кинобаров

Доходы российских кинотеатров от продажи еды и напитков в 2019 году увеличились на 10%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную в разговоре с вице-президентом компании «Деловая Русь» Искандером Аминовым. Его компания − один из двух основных поставщиков для кинобаров в стране. По его словам, попкорн, сахарная вата, начос, напитки и прочие сопутствующие товары принесли отрасли не менее 22 млрд рублей.

Цифры 2019 года на 10% выше, чем были в 2018 году. Последний для кинобаров считается неудачным: тогда по сравнению с 2017-м выручка кинобаров упала на 9%. Таким образом, за прошлый год рынок не только отыграл падение, но и сумел выйти на более высокие цифры. Причин тому много, но эксперты сходятся во мнении, что основной стало наличие в прокате большого количества релизов, направленных на семейную аудиторию. Когда зрители приходят в кино с детьми, в большинстве случаев они покупают что-то на баре. Кроме того, вновь увеличилась общая посещаемость кинотеатров.

Киносети подтверждают информацию о росте доходов от кинобаров. В Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») они выросли на 9%, у сети кинотеатров «Каро» − на 19%. Абсолютные значения киносети не раскрывают.

Рост отрасли в этом направлении мог бы быть еще больше, однако до 10% своей выручки кинотеатры теряют из-за отсутствия закона, запрещающего зрителям приходить со своей едой и напитками. В 2019 году крупные сети активно лоббировали его появление, и в недрах Минкультуры даже родился документ с новыми правилами посещения кинотеатров, содержащий этот запрет. Однако дальше обсуждений он пока не пошел.

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10.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК