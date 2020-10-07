В России стали чаще тратить деньги на видеосервисы

Доля российских пользователей, платящих онлайн-видеосервисам, за последние полгода увеличилась в два раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Telecom Daily, полученные в результате опроса интернет-пользователей. Согласно результатам исследования, в феврале платную подписку на онлайн-видеосервисы имели только 19% опрошенных, а к сентябрю таковых оказалось уже 39%.

Интересно также, что в среднем, на одного пользователя приходится три подписки. При этом, на платный онлайн российские пользователи тратят в среднем только 285 рублей, что может быть связано либо с использованием сервисов с низкой стоимостью подписки, либо о влиянии многочисленных промоакций. И действительно, согласно опросу, самая большая доля платных подписчиков (42%) у сервиса Premier, стоимость подписки которого весной и летом варьировалась от 29 до 129 рублей. У лидера рынка IVI, согласно исследованию, доля платных пользователей находится на уровне 23%. А меньше всего их у онлайн-кинотеатра tvzavr (7%) и видеосервиса more.tv (9%). Представители последнего с цифрами не согласны, но точных данных не раскрывают.

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07.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ