More.tv и Wink покажут новый российский сериал о загадочной эпидемии

На онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink («Ростелеком») состоится эксклюзивная премьера остросюжетного сериала «Закрытый сезон», сценаристом и кративным продюсером которого выступила Алена Званцова («Небесный суд», «Московские сумерки», «Прощай, любимая», «Частица вселенной»). Производством и продюсированием проекта по заказу ВГТРК занималась кинокомпания «Марс Медиа».

«Закрытый сезон» − это ставшая неожиданно актуальной сегодня история о южном городке, в котором от странной болезни начинают умирать еще вчера казавшиеся здоровыми люди. Главные роли в проекте сыграли Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова. Режиссером стала Дарья Полторацкая.

«На самом деле истории эпидемий всегда будут востребованы, – говорит Алена Званцова. − Они не столько рассказывают о болезни, сколько напоминают о том, что любой мир – и частный, и наш общий – может рухнуть в мгновение ока. Но парадокс в том, что ни одна эпидемия еще не изменила человечество. Шок, боль и радость проходят. И все возвращается на круги своя. Так, думаю, будет и с коронавирусом. Эта эпидемия не первая и не последняя».

28 апреля в подписке на more.tv и Wink состоится премьера сразу первых двух серий, далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам. Телевизионная премьера сериала состоится позже на телеканале «Россия 1».

«Цифровая премьера «Закрытого сезона» − наш первый опыт сотрудничества с телеканалом «Россия 1» в формате выхода сериала задолго до эфира на ТВ, − рассказывает Денис Горшков, генеральный директор more.tv. − Выбор сериала совсем не случаен. Нам кажется важным показать этот проект именно сейчас. Не сопереживать героям невозможно, мы все такие же случайные жертвы эпидемии. При этом авторам удалось доступно передать сложную событийную драму на фоне простых и понятных человеческих отношений».

«Очень важно для такого сериала, как «Закрытый сезон», выйти в свет в нужное время, потому что проблема, вокруг которой выстроен сюжет, как никогда актуальна, и именно сейчас покажется очень реалистичной, − говорит Александр Косарим, директор по контентной политике «Ростелекома». − Уверен, новый остросюжетный сериал найдет отклик в сердцах большого количества зрителей, ведь невозможно не проводить аналогии с ситуацией, в которой сегодня мы все оказались. Но мы обязательно справимся с испытаниями, а пока остаемся дома и смотрим хорошее кино и сериалы».

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21.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv