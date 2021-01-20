Сеть Mori Cinema открыла новый 11-зальный мультиплекс

Mori Cinema открыла 11-зальный мультиплекс. Он расположился в ТРЦ «Акварель» в городе Пушкино Московской области. Площадка стала девятым кинотеатром сети. Мультиплекс насчитывает более 1300 мест.

«Кинотеатр сочетает в себе все актуальные мировые тенденции кинопоказа, включая технологию Dolby Atmos. Кинозалы оборудованы 3D-технологией, позволяющей смотреть фильмы на специальном серебряном экране с высокой яркостью и четкостью изображения, а также совершенным трехмерным звуком. Репертуарная политика позволит предлагать зрителю самые рейтинговые мировые и российские премьеры, а также лучшие фестивальные и арт-фильмы. И, конечно же, кинобар с незаменимыми атрибутами любого киномана – свежий хрустящий попкорн, начосы, большой ассортимент напитков и других закусок, как для взрослых, так и для детей», − говорится в сообщении сети.

«Мы рады возможности представить новый кинотеатр в городе Пушкино, − говорит генеральный директор сети Павел Мори. − Крупные торговые центры нуждаются в качественных и современных кинотеатрах, доступных местным жителям. Новая площадка отвечает всем высоким стандартам, которую по достоинству оценят жители города Пушкино и ближайших районов».

Открытие произошло накануне Нового года. Мультиплекс стал самым большим кинотеатром города.

Федеральная сеть Mori Cinema оперирует 9 кинотеатрами с 69 кинозалами. Мультиплексы расположены в Москве (8 залов), Мытищах (9 залов), Тольятти (8 залов), Красноярске (7 залов), Череповеце (7 залов), Волгограде (7 залов), Красногорске (6 залов), Санкт-Петербурге (6 залов) и Пушкине (11 залов).

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20.01.2021 Автор: Артур Чачелов