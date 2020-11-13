Московские кинотеатры смогут рассчитывать на финансовую помощь от города

Учреждения культуры, находящиеся в ведении департамента культуры города Москвы, получат дополнительную антикризисную финансовую поддержку от властей города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления чиновников Москвы. Речь идет о театрах, концертных залах, музеях, библиотеках, культурных центрах и, конечно, кинотеатрах. Впрочем, в последнем случае, видимо, это касается в основном площадок, объединенных брендом «Москино».

Столичный департамент культуры уточнил, что для подведомственных учреждений предусмотрены гранты на компенсацию заработных плат работников, коммунальные платежи и содержание имущества. Кроме того, из городского бюджета будут компенсированы обязательные платежи.

Напомним, что с 13 ноября в Москве введены меры ограничивающие работу всех вышеназванных учреждений. В частности, в кинотеатрах максимально разрешенное число зрителей составляет не более 25% от вместимости зала.

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13.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС