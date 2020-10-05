ХIV Московский питчинг дебютантов объявил победителей

ХIV Московский питчинг дебютантов, который проходил в рамках бизнес-площадки 42-го Московского международного кинофестиваля, объявил победителей. Торжественная церемония награждения прошла 3 октября в ресторане Humster. Мероприятие посетили участники питчинга, гости фестиваля, а также звезды отечественного кинематографа Алена Бабенко, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко, Елизавета Моряк и другие. После официальной части состоялся концерт Юлии Пересильд и группы FarSmajor.

Жюри XIV Московского питчинга дебютантов определило победителей в шести категориях:

Документальное кино: БЕЗДОМНЫЙ С КИНОАППАРАТОМ, авторы сценария и режиссеры Владислав Баханович, Максим Лукьянец, продюсеры Юлия Жарук, Владислав Баханович.

Игровое короткометражное кино: «Человек, что опреснил море», автор сценария и режиссер Зураб Джиджилава, продюсер Анжелика Сальникова.

Игровое полнометражное кино: НАИВНОЕ ИСКУССТВО, автор сценария Ирина Романова.

Веб-сериалы: «Семь демонов сержанта Рябова», авторы сценария Далер Рахимов, Трофим Пустильник, режиссер Джулия Сотникова

Телесериалы: «Психея», автор сценария Надежда Карпова

Work-in-progress: «Снимок души», автор сценария и режиссер Яков Сивченко, продюсеры Яков Сивченко, Юлия Драгошанская

Приз от партнеров компании Canon: ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ, автор сценария и режиссёр Илья Поляков

Юридическая поддержка от цифровой биржи IPEX: СИНЕСТЕЗИЯ, автор сценария и режиссер Ольга Панкратова

В экспертную комиссию питчинга вошли представители ведущих онлайн-платформ, продюсерских студий, телеканалов, а также журналисты. Среди них: Олег Иванов, Владимир Грамматиков, Антон Калинкин, Сергей Мирошниченко, Игорь Мишин, Сусанна Альперина, Егор Москвитин, Вадим Потапов, Владислав Кеткович, Наталья Гойденко.

ХIV Московский питчинг дебютантов прошел 1 и 2 октября с общим призовым фондом 3 миллиона рублей. Также в рамках бизнес-площадки состоялись: панельная дискуссия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров», Open-talk «Как вывести дебютное кино на мировые рынки? Презентация программы EAVE ON DEMAND IN RUSSIA», «Как 2020-й год изменил кино и сериалы», презентация книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею».

Для участия в питчинге было прислано 950 заявок, из них отборочная комиссия и экспертный совет включили в шорт-лист 40 проектов в категориях «Игровое полнометражное кино», «Игровое короткометражное кино», «Документальное кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы» (данная категория прошла впервые), «Work-in-progress».

Также в рамках мероприятия состоялась презентация первого в России веб-кинотеатра Chill, где собраны лучшие короткометражные фильмы и веб-сериалы со всего мира. Генеральный продюсер платформы Антон Калинкин также пообещал, что победитель в номинации веб-сериалы получит возможность участия в международных фестиваля Realist (Нижний Новгород) и Berlin Webfest (Берлин).

Организаторами бизнес-площадки Московского международного кинофестиваля являются Дирекция ММКФ, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, веб-кинотеатра CHILL, Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Образовательный партнер – «Московская школа кино».

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05.10.2020 Автор: Артур Чачелов