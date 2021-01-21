Москва увеличивает допустимый процент заполняемости кинозалов

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил столичным кинотеатрам увеличить заполняемость кинозалов. С 22 января московские площадки получат право продавать 50% от всех имеющихся мест в зале. До этого времени максимально разрешенная заполняемость составляла 25%. Текст решения опубликован на официальном сайте градоначальника.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм... В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», − говорится в сообщении.

Напомним, что 25% ограничания на заполняемость кинозалов были введены в Москве в середине ноября. Решения столичных властей зачастую становятся сигналом для властей многих соседних регионов. Таким образом, можно ожидать смягчения ограничений и в ряде других областей страны.

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21.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт мэра Москвы