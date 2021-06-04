Сеть «Москино» открывает новые летние площадки в парках Москвы

5 июня в парках «Фили» и «Сокольники» сеть «Москино» открывает летние кинотеатры, а «Москино Музеон» возвращается с новой прокатной программой и фестивальными показами. Для обеспечения безопасности предусмотрена свободная рассадка с соблюдением дистанции, онлайн-касса и бесконтактная проверка билетов. Каждому посетителю будут выдаваться теплый плед и мягкая подушка.

В репертуаре «Москино Фили» и «Москино Сокольники» — новинки проката, специальные показы, детская программа и классика мирового кинематографа. Также в программе мероприятий запланированы лекции о кино, встречи с кинокритиками и режиссерами.

Кинотеатр «Москино Фили» рассчитан на 205 посадочных мест. В целях безопасности в период пандемии будет установлена свободная рассадка с соблюдением дистанции, а количество мест ограничено до 103. Цены на билеты: до 350 рублей. В понедельник, вторник и среду для студентов действует специальная цена — 200 рублей. По вторникам будет действовать специальная цена 250 рублей. Время работы: 20:30–00:00.

Адрес «Москино Фили»: главная аллея «Парка культуры и отдыха «Фили», ул. Большая Филевская, 22.

Кинотеатр «Москино Сокольники» рассчитан на 349 посадочных мест, но максимально комфортно в кинотеатре может разместиться 300 зрителей. В целях безопасности в период пандемии будет установлена свободная рассадка с соблюдением дистанции, а количество мест ограничено до 174. Цены на билеты: до 370 рублей. В понедельник, вторник и среду для студентов действует специальная цена — 200 рублей. По вторникам будет действовать специальная цена 250 рублей. Время работы: 20:30–00:00.

Адрес «Москино Сокольники»: парк «Сокольники», Митьковский пр-д, 10

«Москино Музеон» рассчитан на 300 посадочных мест. В целях безопасности в период пандемии будет установлена свободная рассадка с соблюдением дистанции, а количество мест ограничено до 110. Цены на билеты: от 400 до 450 рублей. С понедельника по четверг для студентов при предъявлении студенческого билета действует специальная цена — 200 рублей. Время работы: 20:30–00:00.

Адрес «Москино Музеон»: парк искусств Музеон, Крымский Вал, владение 2.

При сильном дожде сеансы отменяются. Расписание и билеты скоро появятся на сайте и в мобильном приложении «Москино».

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04.06.2021 Автор: Виолетта Палий