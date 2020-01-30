Создатели MoviePass подали заявление о банкротстве

Сервис MoviePass и его материнская компания Helios и Matheson Analytics объявили о своем закрытии. Об этом сообщает THR. Обе компании и их филиалы подали заявку на полную ликвидацию в соответствии с главой 7 раздела 11 Кодекса США о банкротстве, что свидетельствует о том, что создатели исчерпали все возможности для продолжения бизнеса. Решение было объявлено 28 января.

После рассмотрения всех стратегических альтернатив, арбитражный суд начинает процесс ликвидации активов MoviePass, ее материнских и аффилированных компаний. Работа самого сервиса была приостановлена еще 14 сентября прошлого года.

За самонадеянным проектом пристально следили с момента возникновения. Некогда влиятельный сервис предлагал своим пользователям неоднократное количество посещений кинотеатра в месяц за фиксированную плату в $9,95. На пике востребованности приложение имело несколько миллионов подписчиков, но его работу тормозили запутанно выстроенные тарифные планы и различные технические проблемы.

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30.01.2020 Автор: Никита Никитин