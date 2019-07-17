Объявлены финалисты кинокампуса «Хрустальный ИсточникЪ-MovieStart»

С 20 по 27 июля на Втором открытом кинофестивале популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ» впервые в России состоится кинокампус «Хрустальный ИсточникЪ-MovieStart», основная цель которого – развитие кинематографа северо-кавказского федерального округа и поддержка регионального кинематографа. Организаторы кинокампуса: Дирекция кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ», Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart», Министерство туризма и Министерство культуры Ставропольского края.

В рамках кампуса состоятся съемки 6 короткометражных фильмов, мастер-классы режиссера Юрия Быкова, актрис Ольги Будиной и Ольги Прокофьевой, куратора программ российского кино отечественных и международных кинофестивалей, программного директора фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» Александра Соломонова, режиссера и продюсера Филиппа Абрютина. Проекты кинокампуса на всех стадиях будет курировать художественный руководитель – кинорежиссер, оператор Сергей Мокрицкий.

На участие в кинокампусе было подано более 70 заявок, из которых прошли в финал 6 сценариев: «Девочка на джипе» Алексей Зуев, «Храм воздуха» Валерий Циманович, «Спички» Алексей Евстратов, «На закат» Натали Баранова, Алексей Мосин, «В активном поиске» Ислам Сатыров, «Источник» Оксана Коваленко.

Съемки фильмов пройдут в живописных локациях Кавказских Минеральных Вод в городах-курортах − Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Георгиевск.

В кинокампусе и образовательных программах примут участие более 40 молодых кинематографистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Черкесска, Мурманска, Якутска, Новосибирска, Казани, Перми, Екатеринбурга, Севастополя и других городов России. Участники кинокампуса пройдут по самой длинной красной дорожке России, 555 метров, вместе с известными звездами российского кинематографа.

Победитель кинокампуса определится на открытом показе 26-го июля в кинотеатре «Дружба» с помощью «Измерителя уровня шума» (победителем станет фильм, собравший наибольшее количество аплодисментов). Лучшие фильмы кинокампуса будут показаны на ведущих российских и международных кинофестивалях, площадках Молодежного центра Союза кинематографистов России. Победитель и участники кинокампуса «Хрустальный ИсточникЪ-MovieStart» получат дипломы и подарки от организаторов и партнеров: юридического агентства Shatters, компании Cinepromo, Черноморской киностудии BlackSeaFilmStudio.

Кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ» проводится в Ставропольском крае во второй раз и считается самым масштабным и значимым культурным событием этого региона. В прошлом году кинофестиваль посетило более 100 000 человек. Почетный гость кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» – звезда мирового кинематографа Пьер Ришар.

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17.07.2019 Автор: Артур Чачелов