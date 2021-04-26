Подведены итоги бизнес-площадки ММКФ и Московского питчинга дебютантов

Подведены итоги Московского питчинга дебютантов, который прошел в рамках Всероссийского молодежного форума − части деловой программы Московского международного кинофестиваля. Торжественное подведение итогов бизнес-площадки состоялось в ресторане «Хамстер», где были вручены главные призы питчинга – 6 миллионов рублей (по 1 000 000 рублей в каждой категории) от Фонда Президентских грантов, а также призы от партнеров.

Лауреатом питчинга документального кино стал проект ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 2 (автор сценария и режиссер Дарина Умнова (Дарина Шипулина), продюсер Карина Шарафутдинова, г. Москва). Комедийно-мелодраматический фильм расскажет историю борьбы молодой героини Яны, оставшейся с полугодовалым ребенком на руках и огромной суммой кредита, которую муж-аферист повесил на доверчивую и влюбленную девушку. Проект также получил техническую поддержку от компании Canon.

В категории «Короткометражное игровое кино» лауреатом стал проект «Память Инги» (авторы сценария Елена Никифоренко, Леонид Назаров, Дания Прасолова, режиссер и продюсер Елена Никифоренко, г. Москва). Это история об одиноком смотрителе Маяка Федоре, который встречает Ингу. Инга числится в списках пропавших без вести, ничего не помнит, но может творить чудеса.

В категории «Веб-сериалы» лауреатом стал проект «Знакомьтесь, Рак» (авторы сценария Мария Гончарова, Дарья Смирнова, Ирина Романова, Александр Иоффе, Ольга Осипова, г. Москва). Комедийно-драматический проекта расскажет о геймере Егоре, который возвращается из армии и узнает, что у него рак. Парень решает заработать на своей болезни, но еще не знает, что рак, имеющий вполне человеческие очертания, откажется с ним сотрудничать.

«Уровень проектов, представленных на питчинге, за последние 2 года вырос. Это приятно, − замечает Антон Калинкин, учредитель веб-кинотеатра CHILL и Ассоциации производителей web-контента. − Из всех вышедших в финал участников все очень трепетно и искренне относятся к своим проектам, поэтому хочу сказать, чтобы никто не расстраивался. Победителя мы выбрали по одному принципу, который мне кажется сейчас очень важным в кино и в аудиовизульном контенте: важно, чтобы то, что вы смотрите не только порождало в вас эмоции в момент просмотра, а еще и желание размышлять об этом после просмотра, и, возможно, предпринимать какие-то действия».

Лауреатом категории «Телесериалы» стал проект «Буран» (автор сценария Лилия Янтилина, г. Москва). Мистический триллер рассказывает историю журналистки Яны и ее брата МЧСника, таинственным образом исчезнувшего на трассе во время бурана.

«Жюри с большим интересом смотрело идеи. Сериалы – сейчас самый главный продукт, и совершенно очевидно, что многие проекты, написанные дебютантами, наверное, минуя питчинги, ушли на платформы, − говорит Олег Богатов, креативный продюсер, управляющий партнер сценарной школы и студии «Лига Кино». − В экспертном совете категории борьбы не было. Победитель был выбран единогласным решением».

Главный приз в категории «Полнометражное игровое кино» завоевал проект ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА (авторы сценария Кристина Паустиан, Константин Франк, режиссер Кристина Паустиан, продюсеры Тамара Богданова, Маргарита Аминева, Янна Буряк, г. Москва). Проект – история-притча, основанная на жизни и творчестве русского поэта-футуриста Велимира Хлебникова, разворачивающаяся на пороге войны в городе М.

В категории «Work-in-progress» победил проект КАНТИЯ (автор сценария Мария Вихрова, продюсер Арам Манукян, г. Москва). Картина рассказывает история возвращения Романа в родной дом на острове. С собой он берет 11-летнюю дочь Софию. Роман будет бороться за свой дом, встретит школьную любовь. А София узнает о живущей на острове царевне Кантии и захочет убить отца, изменившего маме…

«Work in progress – самая продюсерская категория, на мой взгляд, − говорит Наталья Иванова, генеральный продюсер компании «Хорошо продакшн». − Ты, как продюсер, испытываешь огромную ответственность за начатый проект. Поэтому награда в этой категории – продюсерская. Она – за терпение, каждодневный труд и желание довести картину до конца».

Все финалисты категории получили специальные призы от группы компаний «СинеЛаб». Это проекты: КАНТИЯ, автор сценария Мария Вихрова, продюсер Арам Манукян (Москва), ХОЛОДНОЕ ЗОЛОТО, авторы сценария Любовь Борисова, Петр Хики, режиссер Петр Хики, продюсер Сардана Саввина (Якутск), Я ИДУ ИСКАТЬ, авторы сценария Софья Сафаева, Татьяна Тер-Карапетьян, режиссер Софья Сафаева (Москва).

Мероприятия бизнес-площадки 43 ММКФ и деловой программы Московского молодежного кинофорума прошли в рамках Всероссийского молодежного кинофорума с 22 по 25 апреля в Фестивальном центре «Октябрь» (зал №9) и в кинотеатре «Иллюзион». Организаторами события выступили – Дирекция Московского международного кинофестиваля, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, веб-кинотеатра CHILL, Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

В мероприятиях бизнес-площадки приняли участие более 300 участников, 87 экспертов, среди них – 8 иностранных, представители 29 регионов, а онлайн-трансляции посмотрели более 5000 зрителей. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, все мероприятия проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

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26.04.2021 Автор: БК