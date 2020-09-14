МТС Медиа будет инвестировать в кино наряду с Минкультом, Фондом кино и «Кинопраймом»

МТС Медиа запускает программу прямых инвестиций в российское кинопроизводство. В ходе public talk на «Кинотавре», посвященного развитию ОТТ сервисов в России, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин рассказал об основных принципах и целях данной программы. Программа станет фактически четвертым институтом в России, инвестирующим в кинопроизводство – после Министерства культуры, «Фонда кино» и частного фонда «Кинопрайм». Официальной датой старта программы станет 1 ноября 2020 года, когда МТС Медиа представит подробное описание условий и правил участия в программе.

Компания приступит к рассмотрению заявок на соинвестирование в производство фильмов, в первую очередь, получивших государственные субсидии или первоначальные частные инвестиции продюсеров. Процедурой отбора займется Контентный комитет компании, который возглавляет директор кинопоказа Первого канала Сергей Титинков. Для принятия финальных решений по заявкам и форматам будут привлечены ведущие эксперты киноиндустрии.

«В рамках развития онлайн-кинотеатра МТС ТВ мы приступили к производству оригинальных качественных проектов. Мы готовы предлагать зрителям как признанные жанры, так и новые форматы, поэтому наша программа — хороший шанс состояться для потенциально успешных и смелых предложений. Уверен, что такое партнерство позволит создателям реализовать себя, а зрителям нашего онлайн-кинотеатра познакомиться с лучшими именами и форматами в современном российском кино», — отметил Игорь Мишин.

Глава МТС Медиа сообщил, что по принципам работы программа будет похожа на деятельность фонда «Кинопрайм». Сумма инвестиций будет определена исходя из количества качественных проектов. На данный момент программа предполагается на год, средства могут быть выделены на 8-10 фильмов.

Ранее МТС Медиа заявила о наращивании производства собственных фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ. В рамках этого направления на стадии реализации находятся совместные проекты онлайн-кинотеатра с продюсерскими компаниями Bazelevs Тимура Бекмамбетова и «Среда» Александра Цекало, а также кинокомпаниями «КИТ» и RWS. В августе 2020 года МТС Медиа приступила к съемкам первого originals-сериала в жанре драмеди «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли.

14.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: МТС Медиа