«Мулан» стал самым ожидаемым кинорелизом года по данным исследования Фонда кино

Самым ожидаемым блокбастером ближайшего времени является фэнтези студии Disney МУЛАН. Об этом свидетельствуют данные исследования «Кинозритель», проведенного Фондом кино и компанией Wanta Group в конце июля. Социологи опрашивали киноходящую аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

К началу августа МУЛАН стал крупнейшей новинкой как по знанию, так и намерению смотреть это кино в кинотеатре. О проекте Walt Disney Pictures осведомлены 43% киноаудитории и 31% из них хотел бы его посмотреть. На втором и третьем местах − фантастический экшн производства Marvel Studios ЧЕРНАЯ ВДОВА и основанный на комиксах комедийный боевик KING'S MAN: НАЧАЛО от 20th Century Studios (оба проекта знают по 34% опрошенных и хотят посмотреть в кино 25-26% из них). Интересно, что ДОВОД Кристофера Нолана существенно проигрывает лидерам по осведомленности (только 13% опрошенной киноаудитории), но по соотношению знающих и намеренных посмотреть имеет идеальные показатели: практически каждый респондент, знающий этот фильм, хотел бы посмотреть его в кинотеатре.

Среди российских проектов самой популярной оказалась сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. О ней осведомлены 24% опрошенных и 19% из них хотят сходить на этот фильм в кино. О фильме ЧЕРНОБЫЛЬ осведомлено 19% аудитории, посмотреть его собираются 13% из них. О новой киноверсии сказки КОНЕК-ГОРБУНОК осведомлены 14% аудитории, но посмотреть ее в кино собираются только 7% из них.

Полный отчет исследования «Кинозритель» доступен на сайте Фонда кино.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

12.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино