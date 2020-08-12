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«Мулан» стал самым ожидаемым кинорелизом года по данным исследования Фонда кино

Среди российских релизов таковым стал новый «Последний богатырь»

Самым ожидаемым блокбастером ближайшего времени является фэнтези студии Disney МУЛАН. Об этом свидетельствуют данные исследования «Кинозритель», проведенного Фондом кино и компанией Wanta Group в конце июля. Социологи опрашивали киноходящую аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. 

К началу августа МУЛАН стал крупнейшей новинкой как по знанию, так и намерению смотреть это кино в кинотеатре. О проекте Walt Disney Pictures  осведомлены 43% киноаудитории и 31% из них хотел бы его посмотреть. На втором и третьем местах − фантастический экшн производства Marvel Studios ЧЕРНАЯ ВДОВА и основанный на комиксах комедийный боевик KING'S MAN: НАЧАЛО от 20th Century Studios (оба проекта знают по 34% опрошенных и хотят посмотреть в кино 25-26% из них). Интересно, что ДОВОД Кристофера Нолана существенно проигрывает лидерам по осведомленности (только 13% опрошенной киноаудитории), но по соотношению знающих и намеренных посмотреть имеет идеальные показатели: практически каждый респондент, знающий этот фильм, хотел бы посмотреть его в кинотеатре.

Среди российских проектов самой популярной оказалась сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. О ней осведомлены 24% опрошенных и 19% из них хотят сходить на этот фильм в кино. О фильме ЧЕРНОБЫЛЬ осведомлено 19% аудитории, посмотреть его собираются 13% из них. О новой киноверсии сказки КОНЕК-ГОРБУНОК осведомлены 14% аудитории, но посмотреть ее в кино собираются только 7% из них. 

Полный отчет исследования «Кинозритель» доступен на сайте Фонда кино

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12.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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