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Кинематографисты и кинотеатры получат отсрочку по налогам и страховым взносам

Поручение об этом дал премьер Михаил Мишустин

Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Это следует из документа, размещенного на сайте правительства. 

«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года».

Ранее с просьбой оотсрочке или отмене налоговых сборов и страховых взносов к премьеру обратились Ассоциация владельцев кинотеатров и Ассоциация продюсеров кино и телевидения России.

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Правительства РФ

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