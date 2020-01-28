Власти подтвердили планы по созданию национального кинопрокатчика

В России появится национальный кинопрокатчик. Об этом рассказал новый вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий спорт и культуру. Его слова прозвучали в понедельник, 27 января, в ходе заседания бюро высшего совета «Единой России».
Чернышенко не стал вдаваться в подробности о сроках и особенностях работы будущей организации, обозначив лишь уверенность в ее появлении. «Мы продолжим те проекты, которые начинались, и запустим новые. В частности, обсуждали создание национального кинопрокатчика, который создаст условия для нашего российского контента, чтобы он доминировал на различных средах, прежде всего это кино и телевидение, распространение видеосервисов», − цитирует вице-премьера ТАСС.
Кроме того, Чернышенко подчеркнул, что в области культуры главной задачей является «создание условий для сохранения нашего культурного кода и защита наших традиционных ценностей».
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28.01.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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