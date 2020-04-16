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Netflix достиг исторического максимума стоимости акций

На текущий момент стриминговый гигант стоит дороже Disney

Цена акций Netflix достигла в среду нового исторического максимума, сообщает The Wrap. Стоимость компании к концу вчерашнего дня составила $187,26 млрд, что превосходит показатель Disney, который оценивается в $186,63 млрд.

В среду 15 апреля акции Netflix выросли примерно на 3,2% до $426,75. До этого предыдущий рекорд цены за акцию на конец дня у Netflix наблюдался в июле 2018 года и был равен $419. По ходу вчерашнего дня акции Netflix достигали отметки в $435.

В то же время акции Disney упали на 2,5% до $103,37 за одну акцию. Медиагигант заметно страдает от простоя кинотеатров и закрытия своих парков развлечений, вызванных распространением коронавируса. Еще в начале января акции «Мышиного дома» торговались вокруг отметки в $148.

Netflix сильно укрепил свои позиции на Уолл-стрит за прошлый месяц, рост цен на его акции за этот период составил 40%. Взлет сервиса объясняется крайне просто — в период вспышки коронавируса миллионы людей по всему миру сидят дома без особых дел и у них появилась лишняя пара часов в день на потребление контента. В подобной ситуации несложно прогнозировать дальнейшее снижение оттока подписчиков. По данным исследовательской компании Leichtman Research Group, отток подписчиков у Netflix за прошлый год составляет примерно 5%.

Netflix опубликует очередной ежеквартальный отчет о прибыли в следующий вторник.

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16.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: The Wrap

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