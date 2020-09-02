Netflix нашел партнера для развития в России

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) стала официальным партнером по развитию Netflix в России. Соглашение было подписано накануне, и теперь медиахолдинг стал оператором сервиса в нашей стране. Об этом сообщают «Ведомости».

Международный онлайн-кинотеатр доступен российским пользователям с 2015 года, однако у него все еще нет русскоязычного интерфейса, а большая часть шоу и сериалов не доступна на русском языке. Теперь же, благодаря сделке с НМГ Netflix в России будет полностью локализован. Ожидается, что это произойдет к середине октября 2020 года.

«Ведомости» отмечают, что НМГ и Netflix не создавали совместного предприятия (как это было у холдинга с Discovery, Viasat и Turner Media). Оператором Netflix в России будет компания с полностью российским капиталом. Однако, этот российский сервис станет полностью интегрированной частью глобального Netflix.

Интересно, что у «Национальной Медиа Группы» уже есть собственный онлайн-видеосервис − это кинотеатр more.tv. Они с Netflix считаются конкурентами. Пока доля more.tv, по разным оценкам, составляет около 2% рынка, при этом Netflix в его нынешнем виде занимает уже 4%. Неизвестно также будет ли НМГ заниматься закупкой контента в интересах Netflix или производить для него контент.

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02.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»