FilmNation в Торонто будет продавать кинотеатральные права на «оскаровские» релизы Netflix

Netflix твердо намерен обеспечить международный кинопрокат сразу нескольким своим крупным релизам, сообщает Screen Daily. По мнению компании, это поможет кинопроектам укрепить их положение в борьбе за премию «Оскар» в 2020 году. Netflix уже привлек международного селлера FilmNation: на Кинорынке в Торонто эта компания будет заниматься поиском партнеров по кинотеатральному прокату фильмов сервиса по всему миру. Правда, пока не уточняется, в каких именно странах эти права будут открыты.

Главным проектом этого пакета станет ИРЛАНДЕЦ Мартина Скорсезе − трехчасовой стомиллионный звездный эпик о мафии. Туда же, скорее всего, войдут БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ (Marriage Story) Ноа Баумбака, ЛАДНРОМАТ (The Laundromat) Стивена Содерберга, КОРОЛЬ (The King) Дэвида Мишо и ДВА ПАПЫ (Two Popes) Фернанду Мейреллиша.

По плану Netflix, официально он останется мировым дистрибьютором всех этих картин, а также останется владельцем прав на них. Партнеры в других странах просто будут помогать с выпуском этих фильмов в кинотеатрах. Даты международных релизов всех проектов будут названы позже, после того, как FilmNation заключит сделки.

Судя по более ранним сообщениям, Netflix готов обеспечить таким релизам 30-дневное «кинотеатральное окно» − месячную задержку выпуска на своем собственном стриминговом сервисе. Однако многие западные кинотеатры считают, что этого времени будет недостаточно для того, чтобы заработать картиной и отказываются от проката проектов Netflix.

02.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily