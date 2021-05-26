Netflix анонсирует первый оригинальный российский драматический проект «Анна К»

Netflix анонсирует свой первый оригинальный драматический российский сериал «АННА К» — современная интерпретация классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

В качестве режиссеров выступят Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Сценарист проекта — Роман Кантор, продюсеры — Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин и Роман Кантор.

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру — дата релиза будет объявлена дополнительно.

«АННА К» — это яркая современная интерпретация классического романа Льва Толстого «Анна Каренина», одного из самых известных романов в мире. Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений. Действие драмы разворачивается между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни. Сериал затрагивает темы страсти и верности и доказывает неопровержимую истину — что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.

Майкл Аззолино, директор оригинальных сериалов Netflix: «Мы невероятно гордимся тем, что анонсируем наш первый российский сериал совместно с 1-2-3 Production. Команда талантливых сценаристов, режиссеров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом. Мы будем рады помочь донести их видение этой всемирно известной истории до нашей аудитории как в России, так и во всем мире».

Валерий Федорович и Евгений Никишов, режиссеры и продюсеры проекта (1-2-3 Production): «Для нас большая честь, что нашей команде доверили создание первого российского сериала по заказу ведущего мирового развлекательного сервиса с более 200 миллионами подписчиками. Этот проект станет для нас настоящим вызовом. Но поскольку в основе будущего сериала лежит одно из фундаментальных произведений о любви в мировой литературе, мы надеемся, что сможем затронуть сердца зрителей по всему миру от Австралии до Бразилии. Мы во всеоружии: Роман Кантор и Мария Микулина подготовили великолепный адаптированный сценарий; у нас лучший актерский состав и производственная команда, включая сорежиссеров Наташу Меркулову и Алексея Чупова. Мы полностью доверяем своей команде и уверены, что результат превзойдет все ожидания. Это наш первый опыт совместной работы с командой Netflix, и мы очень вдохновлены сложившейся синергией и тем проектом, который мы собираемся создать вместе».

Роман Кантор: «Перенести Анну Каренину в Россию 21-го века и представить ее всему миру на родном языке (и многих других) через удивительную платформу Netflix — это для меня сон, ставший явью. В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней».

Сергей Корнихин, продюсер проекта («Друг Друга»): «Мы очень гордимся тем, что стали частью одного из первых проектов Netflix в России — это большая честь и огромная ответственность. Перефразируя известную цитату: это небольшой шаг для нашей компании, но огромный шаг для всей киноотрасли».

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26.05.2021 Автор: Виолетта Палий