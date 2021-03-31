Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» попал в топы Netflix в США и в мире

Российский полнометражный анимационный фильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на второе место по просмотрам в мире и США. В ряде регионов − Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии – мультфильм занял первую строчку рейтинга. На платформе Netflix фильм идет под названием SECRET MAGIC CONTROL AGENCY.

ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ является новым проектом студии Wizart Animation, всемирно известной по франшизе «Снежная Королева». На развлекательном сервисе Netflix фильм доступен для зарубежных зрителей. В России можно ознакомиться с анимационным фильмом в кинотеатрах с 18 марта 2021

Впервые мультфильм был представлен профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019 году. Совместно с компанией «Экспоконтент» была организована презентация проекта в рамках стенда российских кинокомпаний под брендом Made in Russia. Презентация привлекла особое внимание иностранных байеров, в том числе и закупщиков Netflix. Переговоры с платформой были продолжены на последующих кинорынках, организованных «Роскино», и завершились глобальной сделкой и договоренностью о единовременном релизе фильма в марте 2021 года.

«Нас очень радует такой результат ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, столько людей из разных стран уже посмотрели и оценили фильм, − говорит генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев. − Также приятно слышать хорошие отзывы профессионального сообщества. Релиз на Netflix показал нам, что отечественная анимация востребована за рубежом и может занимать высокие позиции даже в конкуренции с западными фильмами. SECRET MAGIC CONTROL AGENCY на первом месте по просмотрам во многих странах: Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии и так далее».

«Российская анимация уже несколько лет является самым популярным жанром российского контента на мировой арене, и интерес зарубежных VOD-платформ к нашим мультфильмам подтверждает их высокое качество, − говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом, нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах, и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько российских проектов разных жанров. Это сериалы «Лучше, чем люди» и «Эпидемия», историческая мелодрама СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (эти проекты находятся в категории Netflix Originals), и теперь − полнометражный анимационный российский фильм. Мы видим, что российские компании все больше делают акцент на универсальные, интересные глобальной аудитории истории, и это, несомненно, правильный вектор для успеха на международных рынках».

Анимационная студия Wizart основана в 2007 году и сегодня является одной из самых прогрессивных анимационных студий России. Среди проектов студии – короткометражные мультфильмы, анимационные сериалы и полнометражные блокбастеры. Фильмы Wizart широко известны за рубежом: они переведены на 30 языков, их прокат осуществляется в 150 странах мира, а суммарная аудитория анимационной франшизы «Снежная Королева» более 20 млн зрителей.

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31.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино