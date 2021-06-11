«Союзмультфильм» ведет переговоры с Netflix о сотрудничестве

Киностудия «Союзмультфильм» общается видеосервисом Netflix о продаже уже существующего контента и совместном продюсировании новых проектов.

«Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем», — сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева журналистам. — «Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые ещё идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров».

По ее словам, сейчас в работе у студии находятся четыре полнометражных фильма. Прокат одного из них – картины АДЪЮТАНТ СУВОРОВА — запланирован на конец 2021 года. Еще три фильма находятся на разных стадиях, однако в планах «Союзмультфильм» выпускать с 2023 года по два полнометражных проекта в год.

Также студия планирует, как отметила Слащева, «серьезно занять российский рынок» с точки зрения замены части иностранного контента, который есть на рынке, и завоевание своей ниши в медиа.

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11.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Интерфакс