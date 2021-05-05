Netflix усиливается: «Майор Гром» и «Серебряные коньки» доступны на территории России

В российской библиотеке Netflix стали доступны две картины отечественного производства – МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР Олега Трофима и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина. В отличие от экранизации серии комиксов, КОНЬКИ уже обзавелись датой международного релиза – картина будет доступна под брендом Netflix Originals с 16 июня. Для картины Трофима покупка в российскую библиотеку стриминга также может означать скорый доступ для зарубежных зрителей.
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ стали первым полнометражным российским фильмом, который попал в линейку Netflix Originals. С 16 июня фильм можно посмотреть на 28 языках.
Netflix в последние годы покупает все больше отечественного контента. Так, в 2020 году линейку Netflix Originals пополнил сериал «Эпидемия», права на который были проданы создателями за рекордные для российского контента $1,5 млн.
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05.05.2021 Автор: Виолетта Палий
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