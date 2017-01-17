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Состав попечительского совета Фонда кино будет изменен

В него, в частности, войдет министр культуры Владимир Мединский

Попечительский совет Фонда кино принимает окончательное решение о том, какие кинопроекты получат господдержку от Фонда кино, в каком объеме и на каких условиях. С 2017 года состав этого важного и влиятельного органа поменяется. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился текст законопроекта «О внесении изменений в состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», который после рассмотрения должен быть подписан Дмитрием Медведевым.

В документе, в частности, предлагается исключить из состава попечительского совета Фонда замминистра финансов Айрата Фаррахова и замминистра образования и науки Александра Повалко. Вместо них предлагается ввести в состав совета сразу семерых новых членов, в том числе министра культуры Владимира Мединского, главу «Каро Премьер» Алексея Рязанцева, секретаря Союза кинематографистов Олега Иванова, ректора Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щукина Бориса Любимова, а также трех новых федеральных чиновников.

Сейчас в состав совета входят директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, глава Фонда кино Антон Малышев, кинорежиссеры Никита Михалков, Станислав Говорухин и Алексей Попогребский, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, глава ВГТРК Олег Добродеев, представитель РВИО Михаил Мягков, начальник управления по общественным проектам Павел Зенькович и заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. Председателем совета является Владимир Толстой, его замом – Петр Скороспелов.

17.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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