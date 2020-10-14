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Сиквел «Поездки в Америку» уходит в онлайн

Paramount продала права на картину сервису Amazon Prime за $125 млн

Еще один крупный студийный голливудский кинопроект уходит в онлайн. По сообщениям американских СМИ, студия Paramount уже завершила переговоры с сервисом Amazon Prime по поводу продажи комедии ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2. Сиквел легендарной комедии с Эдди Мерфи должен был выйти в кинотеатрах на уикенде 17 декабря, но, похоже, теперь останется лишь в онлайне. 

Стоимость сделки составляет $125 млн. Эта цифра стала окончательным доводом для студии, долго размышлявшей над тем, как правильно выпустить этот рисковый с точки зрения окупаемости проект: в кинотеатрах или онлайне. Говорят, что на фильм претендовали все крупные стриминговые платформы, в том числе и входящая в один холдинг с Paramount CBS All Access. Предложение Amazon перебило все остальные.

Ранее Paramount уже сбывал свои несостоявшиеся кинотеатральные релизы стримингам. Среди первых ласточек были фильмы АННИГИЛЯЦИЯ и ПАРАДОКС КЛОВЕРФИЛЬДА для Netflix в 2018 году. В 2020-м Netflix от Paramount достались комедия LOVEBIRDS и лента Алана Соркина TRIAL OF THE CHICAGO 7. Несколько проектов студии ранее оказывались и у Amazon Prime: это триллер WITHOUT REMORSE и драма с оскаровским потенциалом ONE NIGHT IN MIAMI

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14.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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