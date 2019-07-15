В России появилась ассоциация поддержки детского и молодежного кино

«Союзмультфильм» учредил Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на информацию от компании. Новая организация займется разработкой проектов и будет способствовать созданию условий для производства детских, молодежных фильмов и позитивного контента. Главой Ассоциации стал Алексей Покровский, руководитель образовательной организации «Союзмультклуб» и основатель «Академии развития детского кино и телевидения» .



Покровский уже заявил, что Ассоциация детского и молодежного кино консолидирует усилия и будет всячески способствовать созданию условий для производства детских, молодежных фильмов и позитивного контента. «Это целый комплекс мер, включающий в себя привлечение инвесторов, помощь в получении финансовой поддержки, поддержку специалистов и предпринимателей, работающих в сфере кинематографии, содействие в реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, объединение ресурсов, включая кинопроизводство и продвижение национальных детских и молодежных фильмов», − приводит слова Покровского пресс-служба «Союзмультфильма».

Помимо прочего, организация планирует учредить ежегодную Национальную премию в области детского и молодежного кино и телевидения, проводить собственный питчинг проектов, учредить онлайн-кинотеатр детского и молодежного кино.

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15.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости