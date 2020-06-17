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Голливудская New Regency открыла кредитные линии на $825 млн

Компания получила возможность пользоваться деньгами J.P. Morgan и The Carlyle Group

Известная голливудская производственная компания New Regency заключила две сделки, которые откроют для нее возможность пользования $825 млн. Это кредитные средства − результат соглашений с инвестиционной компанией The Carlyle Group, которая готовая предоставить $125 млн, и с  J.P. Morgan, которая привлекла кредитные линии от Bank Of America, Union Bank, SunTrust и нескольких других банков общим размером в $700 млн. Кредиты привлечены на пять лет.

New Regency − крупный голливудский кинопроизводитель, сотрудничащий с большими голливудскими студиями. В активе компании проекты 12 ЛЕТ РАБСТВА, ВЫЖИВШИЙ, БЕРДМЭН, МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ, БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, К ЗВЕЗДАМ и многие-многие другие. Основным партнером компании долгое время была 20th Century Fox, однако после покупки компании «Диснеем» это сотрудничество вряд ли продолжится. Тем не менее, 20th Century Studios через Disney осенью выпустит проект New Regency ГЛУБОКИЕ ВОДЫ − триллер Эдриана Лэйна с участием Бена Аффлека и Аны де Армас. Кроме того, в производстве у компании находится следующий фильм Дэвида О. Рассела, в котором снимаются Кристиан Бэйл, Майкл Б. Джордан и Марго Робби.

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17.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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