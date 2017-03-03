Еще три региона России подписали соглашений о развитии кинопроизводства

28 февраля в рамках Российского Инновационного форума Сочи состоялось подписание соглашений о развитии кинопроизводства между Агентством стратегических инициатив, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и тремя регионами России: Карелией, Ростовской и Иркутской областями. Данные соглашения предусматривают введение системы рибейтов, создание кинокомиссий, развитие региональной кинопроизводственной базы и подготовки кадров для кино- и телеиндустрии.

Это уже второй пул регионов, поддержавший стратегическую инициативу АСИ-АПКиТ «Кино России». Соглашения подписали врио губернатора республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Иркутской области Сергей Левченко. Со стороны АСИ подписантом выступила генеральный директор Агентства Светлана Чупшева, от АПКиТ – председатель правления Сергей Сельянов.

«Вводимая и обсуждаемая сегодня система рибейтов в рамках стратегической инициативы АСИ-АПКиТ «Кино России» интересна тем, что она порождает синергию, одновременно развивая как киноотрасль, так и регион, – говорит Анна Крутова, курирующая это направление деятельности Ассоциации продюсеров. – Но здесь важно помнить о важности дифференцированного подхода, так как каждый субъект РФ обладает своим индивидуальным потенциалом. К примеру, Ульяновская область – регион с высшими и средними специальными учебными заведениями в области высоких технологий, Ростовская область, Краснодар, Карелия, Иркутская область – регионы, обладающие уникальными локациями, Калининград –наиболее перспективен для международной копродукции, Татарстан и Нижний Новгород выделяются развитой инфраструктурой и кадровым потенциалом, Московская область может стать в определенной мере площадкой для вывода части кинопроизводства за пределы Москвы».

После подписания соглашени с новыми регионами в развитие данной темы состоялась сессия «Индустрия кино. Развивая регионы». Модераторами сессии были Анна Крутова и член Правления АПКиТ, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало. Здесь обсуждались примеры из международного опыта существования налогового стимулирования кинопроизводства, в частности рибейтов.

03.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ