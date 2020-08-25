Недалеко от столицы появится новая киностудия

Недалеко от столицы планируется возвести еще одну киностудию. Об этом сообщает сайт Департамента градостроительной политики города Москвы. Размещение нового объекта планируется в Новой Москве в многофункциональном кластере «Прокшино». Здесь возведут съемочные павильоны площадью от 200 до 2 тыс. кв. метров, павильон для подводных съемок, спецэффектов, с декорациями (поезда, самолета, автомобиля), а также хромакейный павильон для наложения компьютерных эффектов. На натурной площадке появятся декорации – городская улица, больничный комплекс, школа и другие.
«Это будет киностудия нового поколения с самым современным оборудованием для производства кино, сериалов, шоу, рекламы. Ее смогут использовать российские и зарубежные производители кино- и телеконтента», – приводит сайт слова руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Интересно, то на территории студии планируется выстроить и всю необходимую гостевую инфраструктуру. Это кинозалы для проведения премьерных показов, помещения для обучения, конференц-зал, а также прогулочные зоны и кафе.
Еще одним новым кинематографическим объектом Новой Москвы станет так называемая кинодеревня. Участок под ее размещение будет определен до конца года. Однако сейчас приоритетным является проект рядом с селом Вороново.
«Главная идея в том, чтобы после завершения съемок фильма на территории около 100 гектаров главные декорации не сносить, – отметил Владимир Жидкин. − Их можно будет использовать как зону рекреации для туристов».
Ответственные за проект чиновники отмечают, что будущая площадка должна соответствовать всем требованиям реальных съемок. Здесь рядом должна находиться река и просторная территория с хорошей транспортной доступностью. При этом, новый объект не должен мешать местным жителям.
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25.08.2020 Автор: Артур Чачелов
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