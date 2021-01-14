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«Семейка Крудс» стала самым кассовым релизом «новогодней битвы» в СНГ

«Последний богатырь: Корень зла» по сборам за пределами России на втором месте

Согласно официальным данным, мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ стал самым кассовым участником прошедшей «новогодней битвы» за пределами России. Релиз UPI заработал в странах СНГ (за вычетом России) 61,6 млн рублей, что составляет 7,67% от общих сборов картины. Всего в активе мультбастера 802 млн рублей.

На втором месте в рейтинге СНГ разметилась фэнтези-сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, которая заработала в странах Содружества 39,6 млн (2,38% от общей кассы). Заработанные за десять дней проката на всем рынке СНГ 1,661 млрд рублей позволили проекту компании YBW стать победителем «новогодней битвы».

Замкнул тройку лидеров чарта мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ. Новый проект студии «Мельница» собрал за пределами России 14 млн рублей или 4,59% всей своей кассы.

Фильм-катастрофа ОГОНЬ освоил на других рынках СНГ 10,8 млн. Именно у картины Алексея Нужного самая низкая доля сборов в странах Содружества в общей кассе, равная 1,76%.

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ заработали за пределами России примерно одинаковые суммы - по 8 млн рублей. При этом историческая мелодрама студии ТРИТЭ немного опередила комедию «Квартета И».

Замкнула топ-7 анимация БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, заработавшая в соседних странах 2,3 млн рублей. Как и в случае с другими мультфильмами, БАРБОСКИНЫ отметились высокой долей кассы СНГ в общих сборах - 3,51%.

#
 Название фильма
Релиз
Дистрибьютор

Касса фильма в СНГ, млн рублей
Общая касса фильма, млн рублей
Доля кассы СНГ в общих сборах
1.
 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 24.12.20 UPI 61 559 113 802 197 409 7,67%
2.
 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 01.01.21 WDS 39 588 209 1 661 177 563 2,38%
3. КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ 31.12.20 SPPR 14 030 715 305 635 843 4,59%
4. ОГОНЬ 24.12.20 CP 10 832 630 616 400 509 1,76%
5. СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 10.12.20 CP 8 389 980 455 018 575 1,84%
6. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 17.12.20 SPPR 8 063 926 232 036 467 3,48%
7. БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 24.12.20 NKI 2 285 305 65 090 044 3,51%

Восьмой участник «новогодней битвы», хулиганская комедия РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ не выходила в прокат за пределами России.

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14.01.2021 Автор: Никита Никитин

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