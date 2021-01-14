«Семейка Крудс» стала самым кассовым релизом «новогодней битвы» в СНГ

Согласно официальным данным, мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ стал самым кассовым участником прошедшей «новогодней битвы» за пределами России. Релиз UPI заработал в странах СНГ (за вычетом России) 61,6 млн рублей, что составляет 7,67% от общих сборов картины. Всего в активе мультбастера 802 млн рублей.
На втором месте в рейтинге СНГ разметилась фэнтези-сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, которая заработала в странах Содружества 39,6 млн (2,38% от общей кассы). Заработанные за десять дней проката на всем рынке СНГ 1,661 млрд рублей позволили проекту компании YBW стать победителем «новогодней битвы».
Замкнул тройку лидеров чарта мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ. Новый проект студии «Мельница» собрал за пределами России 14 млн рублей или 4,59% всей своей кассы.
Фильм-катастрофа ОГОНЬ освоил на других рынках СНГ 10,8 млн. Именно у картины Алексея Нужного самая низкая доля сборов в странах Содружества в общей кассе, равная 1,76%.
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ заработали за пределами России примерно одинаковые суммы - по 8 млн рублей. При этом историческая мелодрама студии ТРИТЭ немного опередила комедию «Квартета И».
Замкнула топ-7 анимация БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, заработавшая в соседних странах 2,3 млн рублей. Как и в случае с другими мультфильмами, БАРБОСКИНЫ отметились высокой долей кассы СНГ в общих сборах - 3,51%.
|
#
|
Название фильма
|
Релиз
|
Дистрибьютор
|
Касса фильма в СНГ, млн рублей
|
Общая касса фильма, млн рублей
|
Доля кассы СНГ в общих сборах
|
1.
|СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|24.12.20
|UPI
|61 559 113
|802 197 409
|7,67%
|
2.
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|01.01.21
|WDS
|39 588 209
|1 661 177 563
|2,38%
|3.
|КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
|31.12.20
|SPPR
|14 030 715
|305 635 843
|4,59%
|4.
|ОГОНЬ
|24.12.20
|CP
|10 832 630
|616 400 509
|1,76%
|5.
|СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
|10.12.20
|CP
|8 389 980
|455 018 575
|1,84%
|6.
|ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|17.12.20
|SPPR
|8 063 926
|232 036 467
|3,48%
|7.
|БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
|24.12.20
|NKI
|2 285 305
|65 090 044
|3,51%
Восьмой участник «новогодней битвы», хулиганская комедия РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ не выходила в прокат за пределами России.
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14.01.2021 Автор: Никита Никитин
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