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«Нику» перенесли на апрель 2021 года

На вручении наград будут чествовать лауреатов за 2019 и 2020 годы

Из-за пандемии организаторы премии «Ника» приняли решение перенести церемонию награждения на весну 2021 года. На торжественном вручении наград планируется отметить лауреатов за 2019 и 2020 годы. Об этом сообщила главный редактор Российской Академии Кинематографических Искусств «Ника» Ирина Ильичева.

«Совет Академии и Оргкомитет Премии все же принял решение не рисковать драгоценными жизнями наших академиков и отложить проведение «Ники» на весну будущего года, – написала Ильичева в Фейсбуке. – Большинство опрошенных членов Академии не захотели проводить церемонию награждения в онлайн-режиме. Для всех важнее оказалась не формальная раздача призов, а наш, традиционный, сердечный праздник, когда есть возможность обнять победителей и старых друзей».

Церемония вручения премии «Ника» должна была состояться в марте этого года, но из-за коронавируса была перенесена на 24 октября. Из-за сохраняющейся опасности вручение премии вновь перенесли на начало апреля 2021 года. «Есть рекомендации для людей в возрасте 65 плюс, а у нас много пожилых академиков. Нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит», – отметила Ильичева.

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28.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Ника

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