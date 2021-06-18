Кинотеатры Нижегородской области решили временно закрыться

18 июня кинотеатры Нижегородской области направили письмо областным властям с просьбой приостановить их работу. Под обращением подписались семь генеральных директоров от 18 площадок, среди которых шесть кинотеатров сети «Империя грез», четыре — «Люмен», «Синема Парк», «Россия», «Романов Синема» в Нижнем Новогороде и «Рояль» в Дзержинске.

Такая просьба возникла после введения 16 июня новых дополнений в указ губернатора Нижегородской области. Согласно им, на массовые мероприятия, в том числе в кинотеатры, допускаются только те посетители, у которых есть сертификат о наличии профилактической прививки от коронавируса или отрицательный результат теста ПЦР, сделанного не более 72 часов назад. Владельцы кинотеатров уверены, что новое требование приведет к полному отсутствию посетителей, поэтому было принято решение о временном приостановлении работы.

Сейчас кинотеатры продают не более 60% билетов от общей вместимости зала и обеспечивают дистанцию в 1,5 метра между зрителями. По словам авторов письма, последний год все кинотеатры Нижегородской области работают себе в убыток, а новые требования буквально вынуждают кинотеатры прекратить свою деятельность. Выручка всех кинотеатров нижегородской области в мае 2021 года составила 53,9 млн рублей, годом ранее, когда были закрыты почти все кинотеатры России — 10,4 тыс. рублей, в мае 2019-го — 80,6 млн.

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18.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК