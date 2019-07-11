«Национальная Медиа Группа» инвестировала в производителя анимации

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) через компанию «НМГ Студия» приобрела 25% акций «Студии Метрафильмс». Она известна как производитель популярного мультсериала СТС «Три кота». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Оставшиеся 75% акций «Студии Метрафильмс» остаются в руках владельца группы компаний «Метрафильмс» Артема Васильева. Также ему принадлежат 100% ООО «Метрафильмс», занимающегося производством кино.

Сумма, которую НМГ заплатила за долю в производителе мультфильмов, не раскрывается. В любом случае эта инвестиция кажется крайне перспективной, особенно с учетом того, что подконтрольный НМГ холдинг «СТС Медиа» активно развивает детский телеканал СТС Kids. В «НМГ Студии» подтверждают, что планируют поддерживать собственное анимационное направление и готовы и дальше инвестировать в анимацию.

«Студия Метрафильмс», по данным «Коммерсанта», безубыточна: 2018 год она закончила с чистой прибылью в 5,7 млн рублей. Ее сериал «Три кота» считается одним из наиболее популярных и наиболее востребованных российских анимационных брендов последних лет. Половину доходов компании приносит лицензирование. Артем Васильев отмечает, что в сотрудничестве с НМГ «Метрафильмс» также планирует заключать контракты с зарубежными студиями о совместном производстве анимации.

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11.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ