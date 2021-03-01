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«Северный ветер» станет эксклюзивом подписки Okko

Лента появится в онлайне в начале марте

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предоставляет своим пользователям возможность эксклюзивно в рамках подписки посмотреть авторскую драму Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. Картина, композитором в которой выступила Земфира Рамазанова, будет доступна в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 5 марта. 

Таким образом, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР станет доступен в онлайне спустя месяц, после старта в кинотеатрах, где на данный момент он собрал более 68,5 млн рублей.

Нашумевшая лента рассказывает о женщинах влиятельного клана, которые правят на территории Северных полей и живут в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…

Ранее знаковые российские фильмы уже становились эксклюзивами подписки Okko. Среди них − ленты СТРЕЛЬЦОВ, ГЛУБЖЕ!, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ.

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01.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko

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