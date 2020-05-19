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Millennium Media возвращает к работе кинокластер Nu Boyana Studios в Болгарии

Возобновление кинопроизводства будет идти в соответствии с новыми санитарными протоколами

Корпорация Millennium Media объявила, что вновь открывает законсервированную на время карантина киностудию Nu Boyana в Болгарии. Nu Boyana является крупным центром независимого кино- и телевизионного производства в регионе. Это основная площадка по производству картин Millennium Media: здесь снимались НЕУДЕРЖИМЫЕ, ПАДЕНИЕ АНГЕЛА, РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА. Среди последних крупных проектов, работа над которыми велась здесь − экшн KUNG FURY 2 с Майклом Фассбендером и Арнольдом Шварценеггером и бельгийский сериал Netflix Into The Night.

Болгария собирается снять ограничения на поездки 14 июня. Но местные ремонтные бригады вернулись на студию еще 13 мая: их задача очистить и переоборудовать Nu Boyana так, чтобы она соответствовала новым протоколам по охране труда и технике безопасности. Правда пока эти протоколы окончательно не сформированы. После их появления на студии должны возобновить съемки. Предполагается, что одной из первых к работе вернется съемочная группа хоррора TILL DEATH с Меган Фокс в главной роли. К его съемках Millennium собирались приступить прямо перед началом карантина. 

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19.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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