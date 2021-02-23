Губернатор Нью-Йорка разрешил открыть кинотеатры

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо принял решение разрешить работу кинотеатров города. Об этом он объявил в сети Twitter. Мегаполис является важнейшим для американского рынка кинопроката регионом, обеспечивающим значительную долю кассовых сборов, особенно для авторского и фестивального кино.

Кинотеатры Нью-Йорка начнут открываться 5 марта. Площадки не смогут продавать более 25% билетов, а также обязаны следить за тем, чтобы в зале было не более 50 человек. Маски обязательны. Кроме того, обязательны социальная дистанция и прочие постоянные атрибуты современной деятельности общественных площадок.

Интересно, что площадки в окрестностях Нью-Йорка работают с октября 2020 года.

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23.02.2021 Автор: Артур Чачелов