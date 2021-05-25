Премьера «Общаги» Романа Васьянова состоится на Шанхайском кинофестивале

Мировая премьера дебютного фильма Романа Васьянова ОБЩАГА состоится во внеконкурсной программе SPECTRUM: WORLD DEBUT Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет в Китае с 11 по 20 июня. В российский прокат картина, снятая по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови», выйдет 7 октября 2021 года.

Общага, по замыслу создателей, это модель мира в миниатюре, со всем диапазоном человеческих страстей, подвигов, стремлениями к добродетели и падениями, с любовью, дружбой и предательством. В 1984 году в Свердловске первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и распорядком общаги, деля горе и радости на всех. Внезапное самоубийство одной из студенток полностью переворачивает жизнь друзей.

Роли в ОБЩАГЕ исполняют Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин и Алена Михайлова. В качестве продюсеров выступают Артем Васильев и Игорь Мишин.

Накануне престижный Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) объявил программу для проведения смотра в 2021 году. Российская картина ИЧЧИ Костаса Марсаана вошла в программу Midnight Fantasy. ИЧЧИ — это мистический хоррор якутского производства, который рассказывает о семье, поселившейся в таинственное место с загадочной историей. Однажды ночью событие из прошлого таинственным образом возникает в настоящем, запуская цепочку мистических происшествий.

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25.05.2021 Автор: Виолетта Палий