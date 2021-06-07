Первый оригинальный сериал соцсети «Одноклассники» посмотрели 9 млн зрителей

25 марта к своему 15-летию «Одноклассники» выпустили первый оригинальный сериал «Пять с плюсом». В нем рассказывается про взаимоотношения людей, которые живут вместе под одной крышей и ежедневно сталкиваются с различными любовными, бытовыми и жизненными ситуациями. На протяжении всего сериала герои учатся брать ответственность за свои решения и поступки, а также приобретают новых друзей. Главные роли в сериале исполнили Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артем Ешкин.

За время показа сериал суммарно собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей из России и других стран мира. Больше всего «классов» и других реакций собрали первая, вторая и седьмая серии. Примечательно, что у зрителей сериала его первый эпизод вошел в топ-5 среди всех популярных видео, которые они смотрели в ОК с 25 марта по 1 июня.

Благодаря разнообразной аудитории Одноклассников сериал привлек внимание людей разного возраста и интересов. Чаще всего его смотрели пользователи 35-44 лет. Также сериал вызвал интерес и у более старшего поколения от 55 до 69 лет, а также людей 25-34 лет. Смотрение сериала отражает текущий тренд на мобильное потребление контента: 87% зрителей смотрели «Пять с плюсом» через приложение ОК на iOS и Android, и 13% — с компьютера.

Активнее всего «Пять с плюсом» смотрели жители России, Беларуси, Украины, Казахстана и Молдовы. При этом сериал заинтересовал зрителей из разных точек мира — например, Фарерских островов, Новой Зеландии, острова Зеленого Мыса, Чили и Кубы.

Интересно, что пик смотрения каждой серии приходился на следующий день после премьеры эпизода, а из актеров, сыгравших главные роли, за время показа сериала пользователи ОК в комментариях и публикациях чаще всего упоминали Лукерью Ильяшенко.

Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group: «Сериал "Пять с плюсом" получился уникальным продуктом. Это первый сериал от соцсети в России, поэтому многие вещи мы делали впервые. На примере "Пять с плюсом" мы увидели, что уникальный контент интересен пользователям, и планируем дальше дистрибутировать его на другие площадки.

Широкие возможности для взаимодействия с аудиторией позволили нам добиться высокого уровня вовлеченности зрителей, что только подтверждает востребованность такого контента на онлайн-платформах. Уже сейчас мы видим яркий тренд перехода аудитории и создателей профессионального контента в диджитал, в том числе в социальные сети. Этот тренд будет только развиваться, и мы планируем принимать в этом процессе активное участие».

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07.06.2021 Автор: Виолетта Палий