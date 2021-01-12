У Okko в подписке появился контент ULTRA HD 8K

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», первым из российских VOD-сервисов открывает доступ в рамках подписки к премиальному контенту в самом высоком на данный момент разрешении ULTRA HD 8K. Об этом сообщает пресс-служба компании. Коллекция контента в ULTRA HD 8K будет доступна в подписках «Оптимум» и «Премиум», которые в данный момент включают в себя более 70 000 единиц контента.

В числе первых фильмов в 8K в подписке Okko без дополнительной платы уже представлены такие художественные картины, как ОЛДБОЙ, ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, НЕУДЕРЖИМЫЕ 3, а также документальные фильмы серии «The Explorers – Planet Inventory», среди которых «ЮАР. Дикая саванна», «Канадская Арктика. Царство льда», «Индонезия. По следам папуасов» и другие.

Контент 8K с разрешением 7680х4320 дает картинку, состоящую из более чем 30 миллионов пикселей. То есть, 8K не только в четыре раза превышает разрешение 4K, но и в 16 раз превышает разрешение Full HD. Увеличение числа пикселей положительно сказывается на качестве и детализации картинки, которая за счет повышения плотности пикселей визуально воспринимается лучше. И если разрешение 4K было значительным шагом по улучшению качества изображения по сравнению с HD, то 8K означает, что даже на экранах очень большого размера отдельные пиксели будут неразличимы для человеческого глаза.

Сообщается, что Okko занимает лидирующую позицию по количеству 8K-контента в библиотеках среди онлайн-кинотеатров и, в отличие от конкурентов, распространяет его по подписке. Подборка контента в разрешении 8K будет регулярно пополняться. Ранее Okko первым среди игроков на российском рынке предложил зрителям онлайн-просмотр в Full HD качестве, 3D-формате, 4K и HDR качестве, а также контент с форматом звука Dolby Digital и Dolby Atmos.

«Высокие технологии, отличный сервис и уникальный контент – ключевые причины, благодаря которым в первом полугодии 2020 года Okko стал паритетным лидером рынка мультимедийных сервисов, – сказала Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko. − Когда-то мы первыми показали видео в 4K, а теперь с удовольствием задаем новую планку высокого разрешения, первыми в России представив видео в 8K. Я уверена, что лидеры должны делать технологии доступными и давать пользователю возможность с ними познакомиться на личном опыте. Коллекция 8K контента в подписках Okko полностью отвечает этим задачам и впечатлит даже самых требовательных ценителей передовых технологий».

Контент в формате ULTRA HD 8K доступен для пользователей Smart TV на моделях телевизоров Samsung, поддерживающих технологию 8K* (QE65Q700TAUXRU, QE65Q800TAUXRU, QE65Q900TSUXRU, QE65Q950TSUXRU, QE75Q800TAUXRU, QE75Q900TSUXRU, QE75Q950TSUXRU, QE82Q800TAUXRU, QE85Q950TSUXRU, QRQ900B и MLS07R). Для бесперебойной работы контента в 8K качестве Okko рекомендует использовать прямое подключение телевизора к сети интернет посредством кабеля и каналом скорости не менее 100мбит/с.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

12.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko