Теймур Джафаров займется оригинальными сериалами Okko Entertainment

Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов. Об этом сообщает пресс-служба компании. В сферу компетенций Джафарова будет входить отбор проектов, формирование контентного предложения для Rambler Group, в том числе для эксклюзивного показа в онлайн-кинотеатре Okko, работа со сценарными группами и с продюсерами.
«Сериалы, наряду с полнометаражными фильмами – одно из ключевых направлений для Okko Entertainment. В течение 2019 года компания выступит в качестве продюсера не менее чем в 5 сериалах и 10 вебсериалах, − говорит Софья Квашилава, директор по контенту Rambler Group и генеральный продюсер Okko Entertainment. − Приход Теймура, который обладает большим опытом работы в индустрии и качественным портфолио реализованных проектов, несомненно усилит наши позиции в этом направлении».
Okko Entertainment − подразделение Rambler Group, специализирующееся на продюсировании видеоконтента, в первую очередь кино и сериалов. Напомним, что ранее появилась информация о том, что компания рассматривает более 50 потенциально интересных проектов веб-сериалов и ведет переговоры с рядом студий. Кроме того, стало известно, что Rambler Group вложился в проект БЕНДЕР, который для него снимет продюсерская компания «Среда» Александра Цекало.
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05.08.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Okko
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